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Происшествия7 октября 2021 10:11

Уголовное дело возбудили на парня, зверски убившего родителей в Выборге

Следствие просит суд отправить молодого человека под арест
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Уголовное дело возбудили об убийстве семейной пары в Выборге

Уголовное дело возбудили об убийстве семейной пары в Выборге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве семейной пары из города Выборг. Главным подозреваемым в страшном преступлении оказался 24-летний сын пенсионеров. Парень психически не здоров и в прошлом уже избегал уголовного наказания из-за своей проблемы. Об этом 7 октября 2021 года рассказали в следственном комитете.

- 6 октября в квартире по улице Офицерской в городе Выборг Ленинградской области были обнаружены тела 62-летнего мужчины и его 61-летней жены. Трупы были исколоты и изрезаны ножами и ножницами, - рассказали в комитете.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Оказалось, что он сын убитых. Сейчас парень находится под стражей. Следствие обратилось в суд с ходатайством об его аресте. Расследование продолжается.

В 2017 году парень был задержан за кражу. Однако тогда суд отправил его на принудительное лечение у врача-психиатра.