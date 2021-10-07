7-й павильон "Ленэкспо" возобновит прием больных коронавирусом с 8 октября

С 8 октября 7-й павильон "Ленэкспо" возобновит прием больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за подъема заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге возобновляет прием зараженных 7-й павильон "Ленэкспо", где развернут временный госпиталь. Он снова начнет работать 8 октября 2021 года, об этом сообщили в комитете по здравоохранению города.

- Вновь начинает работу 7-ой корпус "Ленэкспо", где на первом этапе будет 400 коек, - пояснили в комитете.

7-й корпус был законсервирован еще в начале августа, когда заболеваемость, а также число госпитализаций пошли на спад. Все это время продолжал работать 5-й павильон, где развернуто 295 коек. Однако из них свободны остались лишь 50.

Также с 7 октября свои мощности снова разворачивает Александровская больница. Там уже подготовлено 110 коек для лечения больных коронавирусом. Таким образом, количество коек под COVID-19 увеличивается до 7506.