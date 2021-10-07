Блогера Илью Мэддисона оштрафовали на 600 рублей за пьяный дебош на вокзале в Петербурге

Блогера Мэддисона оштрафовали за пьяный дебош на вокзале в Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогера Илью Мэддисона отпустили. Утром 7 октября 2021 года стало известно, что звезду интернета задержали в Санкт-Петербурге на вокзале за то, что он устроил пьяный дебош. В КПЗ Мэддисона продержали около 10 часов, после чего привлекли его к административной отвественности и выпустили из заключения.

- Все, свобода. 10 часов КПЗ за потерю человеческого достоинства и штраф 600 рублей, - рассказал Мэддисон на своей странице в социальной сети.

В постановлении, которое блогер также опубликовал, говорится, что он находился на 4-й платформе Ладожского вокзала в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство. Не ориентировался в пространстве, шатался и мог причинить вред себе и окружающим. За это он получил административное наказание.

Напомним, что несколькими часами ранее, пока блогера не задержали, он находится у здания суда в Петербурге, где проходило очередное заседание по делу Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма.