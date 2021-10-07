Два мигранта могут получить до 20 лет тюрьмы за приставания к детям в Петербурге

В Петербурге задержали двух приезжих, пристававших к девочкам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранительные органы Невского и Красногвардейского районов Петербурга разбираются в двух похожих историях с домогательствами мигрантов, пристававших к детям. Заявление на соседа по коммуналке и дворника местного ЖЭКа написали матери девочек.

- 6 октября в 04:03 в полицию обратилась женщина 1988 года рождения, с заявлением о том, что около 00:45 сосед по коммунальной квартире (Дальневосточный проспект, 68-1), гражданин Киргизии 1990 года рождения, неработающий, совершил действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери, - сообщает источник «КП-Петербург».

А днем ранее по экстренному номеру 112 позвонила другая женщина, которая рассказала, что на лестничной площадке четырнадцатого этажа дома 40 по улице Коммуны «нерусский мужчина» пристает к ее дочери. Предполагаемым насильником оказался 18-летний приезжий из Таджикистана.

Оба мигранта были задержаны, в отношении них заведены дела по одинаковой статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.