Полиция нашла потерявшуюся девочку в Ленобласти

В городе Луга полицейские нашли потерявшегося подростка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области полицейские нашли потерявшуюся девочку. Об этом 7 октября 2021 года рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. Накануне в дежурную часть обратилась мать 14-летнего подростка, проживающая в поселке Мшинская и пояснила, что не может найти свою дочь, телефон у девочки выключен.

- Женщина рассказала, что в 7 часов утра девочка вышла из дома к врачу. Предположительно могла отправиться на электропоезде в город Луга, - рассказали в транспортной полиции.

Ориентировку на ребенка разослали по полицейским. Одними из первых данные получили сотрудники линейного пункта полиции на железнодорожной станции Луга, которые начали осмотр близлежащей территории. Уже спустя полтора часа девочку нашли в вагоне электрички, которая следовала из Луги в поселок Мшинская.

Оказалось, что девочка вместе с подругой уехала в Лугу, где они прогуляли весь день. Телефоны у подростков разрядились, поэтому связаться с родителями они не могли. Несовершеннолетние возвращены родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.