Пьяный водитель покусал гаишников и натравил на них собаку

Житель Новгородской области не желал сдаваться без боя и покусал инспектора ДПС Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Новгородской области передало в суд уголовное дело местного жителя, который покусал инспекторов ДПС и натравил на них собаку, когда попался пьяным за рулем. Все произошло в сентябре этого года в селе Бронница.

- По версии следствия, сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю, находившемуся в состоянии опьянения. Тот, не реагируя, продолжил движение. После принудительной остановки мужчина стал оказывать сопротивление, пытаясь вытащить из кобуры табельное оружие одного из полицейских, после чего обвиняемый ударил его ногой и укусил, - сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Но и это было не все. Вырвавшийся при попытке надеть на него наручники водитель спрятался под машину и начал пинаться. Досталось и второму полицейскому. А чтобы спастись, мужчина дал команду «фас» своей собаке.

На нарушителя было возбуждено дело по статье «Применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти». Она предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.