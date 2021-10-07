Труп четырехлетнего мальчика нашли в квартире на Васильевском острове в Петербурге

Труп четырехлетнего ребенка обнаружен в квартире в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге внезапно умер четырехлетний мальчик. В десятом часу утра 6 октября 2021 года в полицию позвонила 30-летняя мать ребенка, которая рассказала, что нашла своего сына без признаков жизни. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина сообщила, что в их двухкомнатной квартире, расположенной на седьмом этаже дома 20 по улице Нахимова обнаружила труп своего сына, - рассказал источник.

При осмотре тела ребенка, внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Также мать мальчика пояснила, что он имел генетическое заболевание.

Известно, что семья у ребенка считается благополучной и на учете нигде не стоит.

Тело четырехлетнего мальчика было направлено в морг для установления причины смерти. Проверкой занимался следственный комитет.