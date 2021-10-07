Почти 2,5 тысячи жителей Петербурга заразились коронавирусом за сутки

Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 7 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. Буквально за сутки в городе заболели еще почти 2,5 тысячи человек. Об этом 7 октября 2021 года рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

- Прирост новых зараженных на 7 октября составил 2418 человек, что на 10,6 процентов больше, чем днем ранее, - сообщили в оперштабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 7 октября 2021 года / Фото: Яндекс

Также на 9 процентов за сутки увеличилось и количество смертей. Так, накануне от коронавируса скончались 60 человек. Среди выздоровевших 1748 пациентов.

Всего за время пандемии в Петербурге было выявлено 636 652 случаев заражения коронавирусом, из них 591 018 пациентов выздоровели. Однако 22 260 скончались от болезни.

Напомним, что из-за роста заболеваний в Петербурге разворачивают дополнительные койки в больницах. Так, с 8 октября прием зараженных снова будет осуществлять 7-й корпус "Ленэкспо". Там уже подготовили 400 коек.