Эрмитаж призвал посетителей приходить в музей с детьми

Эрмитаж призвал посетителей приходить с детьми в музей Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный музей Санкт-Петербурга Эрмитаж призвал посетителей брать с собой детей, чтобы они с первых лет жизни впитывали в себя искусство. 6 октября 2021 года в своем Instagram музей опубликовал видео, на котором мужчина с коляской и маленьким ребенком ходит по Эрмитажу.

- Берите детей в музей, - сопровождала подпись к видео.

Однако в комментариях к видео между пользователями социальных сетей возник спор. Одни поддержали инициативу музея, отметив, что "к красоте надо приучать с пеленок".

- Самим же родителям тоже хочется приобщиться и развиваться! Все правильно! Во всем мире с рождением детей жизнь родителей не прекращается, - написала одна из подписчиц музея.

Другие же стали выражать свои протесты, говоря, что дети скорее мешают другим спокойно наслаждаться картинами. Кроме того, по мнению некоторых, малышам совсем не в радость такие прогулки.

- Бедные дети! Вот совсем не понимаю зачем маленького ребёнка тащить туда! Это же не на полчаса.