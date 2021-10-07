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Общество7 октября 2021 12:43

Спортивный комплекс в стиле Малевича построят для ФК «Коломяги» в Приморском районе Петербурга

Он будет включать в себя два поля: игровое и тренировочное
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Новое здание построят для футбольного клуба "Коломяги".

Новое здание построят для футбольного клуба "Коломяги".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый спортивный комплекс будет построен в Коломягах для одноименного футбольного клуба-школы. Проект был представлен на Градостроительном совете Петербурга, а архитектурная стилистика отсылает к творчеству художников-супрематистов.

- На территории комплекса будет два футбольных поля: первое для профессиональной игры, а второе меньших размеров, для детей. Внешний вид центра будет выполнен в стиле супрематизма, отсылая к наследию Малевича, Хидекеля и других художников начала XX века, - пишет «Мойка 78».

По словам а архитектора Михаил Мамошина, представлявшего проект на Градсовете, здание будет построено в форме буквы «Т», а его высота составил 20 метров.

Внутри кроме тренировочных залов и раздевалок разместятся офисы клуба, а также медицинский центр. Рядом появится парковка для машин и велосипедов.

Внешний вид оформят в стилистике супрематизма. Фото: телеканал «Санкт-Петербург»

Внешний вид оформят в стилистике супрематизма. Фото: телеканал «Санкт-Петербург»