Спортивный комплекс в стиле Малевича построят для ФК «Коломяги» в Приморском районе Петербурга

Новое здание построят для футбольного клуба "Коломяги". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый спортивный комплекс будет построен в Коломягах для одноименного футбольного клуба-школы. Проект был представлен на Градостроительном совете Петербурга, а архитектурная стилистика отсылает к творчеству художников-супрематистов.

- На территории комплекса будет два футбольных поля: первое для профессиональной игры, а второе меньших размеров, для детей. Внешний вид центра будет выполнен в стиле супрематизма, отсылая к наследию Малевича, Хидекеля и других художников начала XX века, - пишет «Мойка 78».

По словам а архитектора Михаил Мамошина, представлявшего проект на Градсовете, здание будет построено в форме буквы «Т», а его высота составил 20 метров.

Внутри кроме тренировочных залов и раздевалок разместятся офисы клуба, а также медицинский центр. Рядом появится парковка для машин и велосипедов.