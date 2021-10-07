Более 500 человек с коронавирусом за сутки госпитализировали в Петербурге

Число суточных госпитализаций больных коронавирусом выросло до 500 человек в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается большой рост числа зараженных, а также госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 7 октября 2021 года за минувшие сутки в больницы попали более 500 человек. Накануне число госпитализаций было 437.

- За минувшие сутки в Петербурге были госпитализированы 505 пациентов с коронавирусом. При этом, выписаны 440 человек. Среди тяжелобольных, находящихся в реанимациях 561 пациент, еще 254 человека подключены к аппаратам ИВЛ, - говорится в отчете Смольного.

Коечный фонд для больных коронавирусом снова увеличился. Теперь для них развернуто 7,5 тысяч мест. Однако в ближайшее время городские больницы собираются разворачивать новые мощности для борьбы с пандемией. На данный момент в городских больницах находятся порядка 5,9 тысяч зараженных.