Реставрация фасада консерватории Римского-Корсакова началась в Петербурге

На фасадах консерватории Римского-Корсакова стартовали реставрационные работы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге началась долгожданная реставрация консерватории Римского-Корсакова. В октябре строители приступили к работе на фасаде здания. Об этом 7 октября 2021 года рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, который контролирует строительство объекта.

- Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. В связи с этим стартовал этап по реставрации фасадов, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас специалисты уже занимаются реставрацией лепнины на консерватории. Также стартовали работы по кирпичной кладке. Специалистам предстоит расчистить ее, укрепить, а также обработать биоцидным составом.

Также работы начались и в самом здании. Отмечается, что консерватория вновь должна открыться 25 декабря 2023 года.