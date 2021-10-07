Суд вынес приговор блогеру из Петербурга, пугавшего соцсети фейком об истреблении населения вакциной от COVID-19

Блогер получил 200 часов общественных работ за фейки о коронавирусе. Фото: ОПС СПб

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор по делу блогера, разместившего в соцсетях фейковый видеоролик об опасности вакцинирования. Если верить информации, то вакцина была создана для истребления населения на Земле.

- Обвиняемый разместил на YouTube ролик под названием «МИР ПОСЛЕ ВИРУСА ПЛАНЕТА ПОСЛЕ ОБНУЛЕНИЯ». В данном произведении говорилось, что с целью сокращения населения нашей планеты, изобретена вакцина от COVID-19. Используется вакцина на тех территориях, где необходимо сократить население. Позже, этот же ролик был размещен в соцсети ВКонтакте, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам блогер ролик сделать не смог и попросил знакомых. На суде молодой человек заявил, что хотел «похайпить» на актуальной теме и набрать себе подписчиков в соцсетях. Он раскаивается, более так поступать не будет. Сам коронавирусом уже переболел.

Суд назначил подсудимому 200 часов общественных работ.