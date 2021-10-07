Исследовательский центр искусственного интеллекта откроют в Петербурге

В Петербурге создадут новый исследовательский центр искусственного интеллекта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге создадут новый исследовательский центр искусственного интеллекта. На его открытие университет ИТМО получит 1,2 миллиарда рублей от федерального проекта "Искусственный интеллект". Об этом 7 октября 2021 года рассказали в Смольном.

- Промышленность – одна из тех сфер, где использование искусственного интеллекта необходимо. Петербург - город промышленный, и открытие подобного исследовательского центра имеет для нас очень большое значение, - подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что разработки центра смогут повысить эффективность производств во многих сферах. Также они помогут формировать предложения по кадровым, структурным и функциональным изменениям.

Так, до 1 миллиарда рублей на создание центра выделит правительство страны, еще 30 процентов - заказчики разработок, которые будут производиться в центре.