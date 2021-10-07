Горсуд отменил решение районного суда об продлении ареста главному нефрологу Петербурга, обвиняемого в убийстве жены

Александра Земченкова обвиняют в убийстве жены 10 лет назад. Фото: Мариинская больница СПб

Городской суд направил на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию дело о продлении меры пресечения для главного нефролога города, который находится под арестом в СИЗО по обвинению в убийстве с расчленением своей пропавшей жены. При этом адвокаты Александра Земченкова настаивали на изменении мера на домашний арест. На суде присутствовал и сын Земченкова, числящийся потерпевшим.

- Потерпевший пояснил суду, что он не защищает и не обвиняет отца, ему нужна правда. Если следствие докажет, что тот действительно виноват, то он будет просить ему пожизненное лишение свободы, а если он не виноват, то зачем ему сейчас находиться в СИЗО? Просил изменить заключение под стражу на домашний арест, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам обвиняемый присутствовать на суде не захотел.

В итоге прошения адвокатов об изменении меры удовлетворены не были, решение о продлении ареста отменено «в связи с процессуальными нарушениями». Таким образом, если доводов со стороны обвинения окажется недостаточно, Александр Земченков может выйти из следственного изолятора на свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Неожиданный поворот в деле нефролога: Александр Земченков дал новые показания по обвинению в убийстве жены

«Комсомолка» в Петербурге» публикует допрос врача (подробности)