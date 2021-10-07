Масочный режим проверили на вокзалах Петербурга и в пригородных поездах

Масочный режим проверяли на вокзалах и в поездах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проверки масочного режима возобновились в петербургском транспорте с новой волной заболеваемости коронавирусом. В частности, инспекторы ведомств вышли на городские ж/д вокзалы и прошли по электричкам. Результат получился неплохим.

- В ходе проверок, проведенных на Балтийском, Витебском и Финляндском вокзалах было отмечено, что порядка 90% пассажиров соблюдают масочный режим. С гражданами, не использующими средства индивидуальной защиты, проводится разъяснительная работа, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

А вот в пригородных электричках между Петербургом и Лугой все же было оформлено 15 протоколов на пассажиров без масок. Напомним, что за отказ от ее ношения можно получить штраф в четыре тысячи рублей на первый раз и пять - во второй и каждый последующий.