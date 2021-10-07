Смольный опубликовал схему объезда Биржевого моста на время ремонта

Смольный опубликовал схемы движения на время закрытия Биржевого моста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 8 октября 2021 года Биржевой мост в Санкт-Петербурге надолго закроется на капитальный ремонт. Он будет закрыт не только для автомобилей, но и пешеходов. В связи с этим Смольный опубликовал схему объезда переправы.

- Публикуем схемы альтернативных маршрутов, и просим пассажиров общественного транспорта и автомобилистов заранее планировать маршруты передвижения по городу, - пояснили в городской администрации.

Так, ремонт Биржевого моста продлится до ноября 2022 года, тогда по мосту снова откроют движение. Однако некоторые ограничения состоятся до весны 2023 года.

Напомним, что весь общественный транспорт, маршрут которого пролегает через Биржевой мост, также изменит трассу. Теперь автобусы и троллейбусы будут идти в обход ремонта через Тучков мосту.