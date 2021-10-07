«Медного всадника» начнут укрывать строительными лесами с 13 октября

"Медный всадник" уходит на реставрацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока рабочие снимают строительные леса с памятника Николаю I на Исаакиевской площади «Медный всадник» на Сенатской только начинает готовиться к косметическим процедурам. К реставрации монумента основателю города должны приступить в середине октября, уже сейчас идут подготовительные работы, а строительные леса начнут сооружать 13-14 октября.

- Реставрация памятника Петру I не будет долгой. Работы планирует завершить в течение двух или трех месяцев. Восстановлением скульптуры и постамента займется реставрационная мастерская «Наследие», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Государственного музея городской скульпторы.

Перед тем, как начнутся сами работы, специалисты выяснили, что памятник очень сильно страдает от вибраций от проезжающих мимо автомобилей. Также разрушающее воздействие оказывает влага. Эти факторы негативно отражаются не столько на бронзовой скульптуре, сколько на постаменте, который покрывается трещинами.

Добавим, что по данным портала государственных закупок, стоимость работ не превысит 40 миллионов рублей.