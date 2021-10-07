Музей "Невская застава" открылся после реставрации

После реставрации открылся музей «Невская застава» / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге после реставрации открылся музей "Невская застава", работы в котором проводились с 2017 года. Открытие музея дало старт юбилейным мероприятиям в честь 105-летия одноименного района, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом 7 октября 2021 года рассказали в администрации города.

- Невская застава связана с историей петербургской промышленности. В Невском районе были созданы первые в России паровозы, тракторы, подводные лодки. Он и сегодня славится предприятиями, где создается оборонный щит России, - отметил губернатор Александр Беглов.

За время ремонта в музее специалисты отреставрировали фундамент и фасады здания, его помещения, а также заменили инженерные сети и установили современную систему безопасности. Всего на работы из бюджета Северной столицы было выделено 25 миллионов рублей.

Кроме того, впервые за 20 лет в музее полностью обновили экспозицию. В будущем году ее планируется расширить.