Видео мощного пожара в автосервисе на Партизанской в Петербурге появилось в сети

Видео пожара в автосервисе на Партизанской в Петербурге появилось в сети Фото: СОЦСЕТИ

В сети появилось видео мощного пожара в автосервисе на Партизанской улице в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло в начале третьего часа дня 7 октября 2021 года. Очевидцы вызвали пожарных, которые уже второй час пытаются справится с огнем.

- Поступило сообщение о пожаре в доме 23/2 по Партизанской улице. Оказалось, что огонь полностью охватил цельнометаллический ангар размером 20 на 40 метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Рядом с горящим ангаром находятся и другие автосалоны и автосервисы. На видео видно, как люди пытаются экстренно увезти подальше от пламени автомобили. Также слышны звуки взрывов, после которых в него поднимаются клубы пламени и дыма.

Из-за угрозы распространения огня спасатели повысили ранг пожара до №2. С огнем борются 30 пожарных и шесть единиц спецтехники.