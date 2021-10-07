Ленобласть получит кредит на строительство дорог вокруг Мурино и из Кудрово

Область получит деньги на дорожное строительство. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство России удовлетворило заявку Ленинградской области по дорожным проектам и выделит 8,7 миллиарда рублей на инфраструктурные задачи. Деньги будут не «подарочными», а заемными - под 3% на 15 лет с возможность досрочного погашения для снижение процентных издержек.

- Всего областью было заявлено три больших дорожных проекта, в том числе строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (сумма кредита — 2,2 миллиарда рублей), - сообщает пресс-служба областной администрации.

Кроме того, за федеральные 4 миллиарда рублей будет построен новый выезд из Кудрово на Мурманское шоссе, а 2,5 миллиарда потратят на продолжение реконструкции Колтушского шоссе в сторону Колтушей.