Реставрация лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове завершилась в Петербурге

Завершена реставрация фасадов лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге завершилась реставрация лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове. Фасад, в частности скульптуры апостолов Петра и Павла были в аварийном состоянии. Поэтому их заменили копиями, а оригиналы передали на хранение приходу храма. Об этом в Смольном рассказали 7 октября 2021 года.

- К 250-летию евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины завершена реставрация фасадов здания. Эта церковь, построенная в 1771 году по проекту архитектора Юрия Фельтена на углу Большого проспекта и Кадетской линии Васильевского острова является памятником федерального значения, - отметили в городском правительстве.

Также к юбилею были завершены работы по восстановлению крыши храма. Специалисты заменили кровлю. Кроме того, была проведена реставрация панно под названием "Всевидящее око".

За два года на реставрацию исторической церкви было потрачено 83,8 миллиона рублей.