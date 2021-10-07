Пьяный вор позвонил в полицию и заявил о своем похищении в Петербурге

Находящегося в розыске вора задержали в Петербурге после ложного заявления о похищении Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина, которого разыскивали за воровство, сам себя сдал полиции. В ночь на 7 октября 2021 года, он позвонил по экстренному номеру и заявил, что его похитили и удерживают в квартире. Однако, когда стражи порядка прибыли его вызволять из беды, оказалось, что беда ему только грозит.

- Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ОВО по Невскому району получили информацию, что мужчину похитили и удерживают силой в квартире дома на Дальневосточном проспекте. Незамедлительно прибыв на место происшествия, наряд вневедомственной охраны совместно с сотрудниками полиции не обнаружил фактов подтверждения происшествия, - рассказали в Росгвардии.

Мужчина был в квартире один и очень пьян. Он признался, что звонок о похищении был ложный. Однако, когда хулигана проверили по базе данных, оказалось, что он находится в федеральном розыске за кражу.

"Похищенного" задержали и передали в руки полиции.