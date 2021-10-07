Вакцина в виде кефира, которую разрабатывают в Петербурге, будет защищать от штамма «дельта»

Уникальная вакцина против коронавируса создается в петербургском Институте экспериментальной медицины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцина от COVID-19, созданная в петербургском НИИ экспериментальной медицины, будет защищать в том числе от штамма «дельта», который может приводить к более быстрому и тяжелому течению болезни. Об этом «Комсомолке» в четверг, 7 октября, рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии Института Александр Суворов.

- У нас есть вариант препарата, способный противостоять различным штаммам, - уточнил Суворов. – Он не заточен конкретно под штамм «дельта», потому что начал разрабатываться раньше, чем тот появился, однако мы рассчитываем, что будет так же успешно против него работать.

Сейчас вакцина, основанная на молочнокислых бактериях, в которые встроен участок генома SARS-CoV-2, находится на этапе доклинических испытаний – ей поят лабораторных животных, зараженных коронавирусом. Завершить испытания должны до конца 2021 года – после этого авторы разработки намерены начать выход на «клинику» с участием добровольцев.