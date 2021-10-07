В ЖКС Адмиралтейского района отказались убирать мусор из выданной многодетной семье захламленной комнаты

Вопрос с замусоренной квартирой пока не решен. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Сотрудники Жилищно-эксплуатационной службы ЖКС-1 Адмиралтейского района не будут помогать убирать мусор из захламленной комнаты, которую районная администрация выдала многодетной матери с тремя маленькими дочками. По словам сотрудников ЖЭС, это должны делать те, кто жилье предоставлял.

- Это не вопрос управляющей компании. Квартиру выдавало Жилищное агентство района, они и должны привести ее в порядок. А женщине просто не нужно подписывать акт приема-передачи, пока все не будет в порядке, - рассказал «КП-Петербург» мастер эксплуатационной службы.

В районной администрации в течение дня прокомментировать ситуацию оперативно не смогли, пообещав связаться с редакцией «Комсомолки» в ближайшее время. А тем временем, после материала на сайте «КП», у журналистам обратился один из читателей, который пообещал помочь многодетной матери и попросил передать его телефон.

«КП-Петербург» будет следить за развитием истории.