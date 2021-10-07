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Происшествия7 октября 2021 16:29

Бывшего уголовника задержали по подозрению в изготовлении детского порно в Ленобласти

Мужчину доставили в следственный комитет для допроса
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в производстве детского порно

В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в производстве детского порно

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в изготовлении и распространении детского порно. Как сообщили 7 октября 2021 года в следственном комитете региона, подозреваемым оказался бывший уголовник, ранее судимый 49-летний житель Санкт-Петербурга.

- По версии следствия, подозреваемый, в одной из социальных сетей, распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних, - пояснили в комитете.

Мужчину задержали и доставили в комитет для допроса. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в меры пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент расследование по делу продолжается. Сейчас специалисты выясняют все детали произошедшего.

В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в производстве детского порно
Видео: СК ЛО