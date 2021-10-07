Молодая женщина выпала из окна в Петербурге после прихода в квартиру таможенного инспектора

Визит таможенного инспектора привел к гибели женщины. Фото: Александр ГЛУЗ

47-летняя жительница Приморского района Петербурга погибла после прихода к ней домой инспектора таможенной службы. Дверь в квартиру открыла ее свекровь, которая сообщила, что невестка спит в комнате. Но там женщины не оказалось.

- У дома 114/2 по Школьной улице обнаружен труп женщины, предположительно после падения с высоты, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место происшествия приехали полицейские, которые опросили свекровь погибшей и сотрудника таможенной службы Он рассказал, что прибыл для проведения обыска по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, которое возбуждено в отношении мужа погибшей.

Сам мужчина находится в розыске, его местонахождение таможенникам неизвестно.

По факту произошедшего начата проверка.