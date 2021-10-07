Коронавирус стал чаще поражать грудных детей в Петербурге

Медики призывают родителей внимательнее следить за здоровьем своих детей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

COVID-19 в Петербурге начал чаще поражать совсем маленьких детей – в том числе в возрасте до года. За последнее время количество таких пациентов выросло в среднем на 15-20 %, рассказала «Комсомолке» в четверг, 7 октября, рассказала заведующая отделением для детей с COVID-19 Педиатрического государственного медицинского университета Светлана Баннова.

- Не так давно у нас был случай, когда в больницу попал ребенок, которому исполнилось всего три дня, - уточнила Светлана Баннова. – Путь передачи в этом случае не вполне ясен – это могло быть как внутриутробное заражение, так и физический контакт с больной матерью – однако факт остается фактом.

Изменилось и течение COVID-19 – теперь болезнь стала чаще вызывать у детей тяжелые поражения легких (от 70 % и выше) и стойкую температуру до 39 градусов. Медики призывают родителей внимательнее следить за своими детьми и обращать особое внимание на симптомы ОРВИ и простуды.