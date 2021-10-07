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Общество7 октября 2021 16:52

Пиотровский призвал жителей Петербурга пройти перепись населения

Вице-губернатор рассказал, что заполнить переписной лист можно в электронном виде
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пиотровский рассказал о переписи населения в Петербурге

Пиотровский рассказал о переписи населения в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский призвал горожан пройти перепись населения, которая будет проходить с 15 октября по 14 ноября. В своем канале в мессенджере 7 октября 2021 года он рассказал, что главная особенность в 2021 году - это возможность пройти "Электронную перепись".

- Результаты переписи - основа для прогнозирования, для расчетов основных характеристик социально-экономической ситуации в Петербурге в ближайшие годы. Наконец, перепись – это своеобразная летопись Петербурга, России, ее истории. Результаты переписи адресованы не только нам, но и тем, кто будет жить после нас, - отметил Пиотровский.

Так, пройти перепись в электронном виде можно на портале "Госуслуги". Для пользователей сервиса перепись будет доступна с 15 октября по 8 ноября. На портале также можно будет заполнить переписные листы за членов своих семей.