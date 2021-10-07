Суд прекратил уголовное дело в отношении сотрудницы парка аттракционов в Петербурге, виновной в гибели коллеги

Суд Петербурга прекратил уголовное дело о гибели сотрудника парка аттракционов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд 7 октября 2021 года прекратил уголовное дело о гибели сотрудника парка аттракционов "Диво-Остров". Обвиняемой по делу была 20-летняя работница парка. Девушка включила запустила аттракцион "Бустер", когда 22-летний молодой человек находился в рабочей зоне.

- Трагедия произошла 6 июня 2021 года. Обвиняемая, являясь оператором аттракциона, допустила 22-летнего сотрудника к пульту управления, а также запустила катание, когда парень находился в рабочей зоне. Аттракцион ударил его по голове, после чего, спустя 20 дней, молодой человек умер в больнице, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На суде девушка признала вину, раскаялась и принесла свои извинения. Также она возместила ущерб в размере 130 000 рублей и моральный вред в размере 500 000 рублей.

Суд уголовное дело в отношении девушки прекратил и назначив штраф в размере 20 тысяч рублей.