Проезд по Исаакиевской площади и Большой Морской улице ограничат с 8 октября

Проезд по ряду дорог Петербурга закроют или ограничат с 8 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

ГАТИ Санкт-Петербурга предупредила о новых перекрытиях и ограничениях движения в городе. С 8 октября 2021 года в Северной столице начнутся работы сразу на нескольких важных улицах, из-за чего автомобилистам придется менять свои привычные маршруты.

- С 8 октября по 6 ноября будет ограничен проезд по Большой Морской улице от набережной реки Мойки до Исаакиевской площади, по Исаакиевской площади и Почтамтскому переулку от Большой Морской улицы до набережной реки Мойки, а также по набережной Мойки от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади, - рассказали в ГАТИ.

Также с 8 по 14 октября будет полностью закрыт проезд по Пикалову мосту.

С 11 октября 2021 года вплоть до 30 апреля 2022 года ожидаются большие пробки по Приморскому шоссе и улице Савушкина. Там будет происходить реконструкция дороги, поэтому рабочие будут поэтапно закрывать и ограничивать движение.