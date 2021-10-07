Мышиные и кроличьи антитела на 1,4 млн рублей купит городская больница Петербурга

Городская больница Петербурга закупит мышиные и кроличьи антитела на 1,4 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге городская больница №40 собирается закупить мышиные и кроличьи антитела на 1,4 миллиона рублей. Медицинское учреждение разместила свою заявку на поиск поставщика на портале госзакупок. 6 октября 2021 года подачи заявок закончились, теперь идет определение того, кто выиграл конкурс.

- Требуется поставка мышиных и кроличьих антител для проведения иммуногистохимических исследований, - говорится в заявке больницы.

Так, в описании к антителам говорится о том, что они способны связываться со специфическими антигенными детерминантами, предназначены для использования при качественном или количественном определении раково-эмбрионального антигена.

Отметим, что иммуногистохимическое исследование проводится при диагностике доброкачественных и злокачественных новообразований, когда постановка диагноза по гистологическим препаратам не представляется возможной или требуется уточнение клинически важных молекулярных параметров опухоли.