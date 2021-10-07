Женщина пострадала в пожаре на улице Руставели в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Калининском районе произошел пожар. В пятом часу дня 7 октября 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 20 по улице Руставели. На место немедленно отправилась бригада спасателей.

- По указанному адресу в отдельной четырехкомнатной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади двух квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Известно, что на пожаре пострадала женщину. Ее передали в руки медиков скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшую в больницу.

К 17:23 часам пожар был полностью потушен. Сейчас специалисты занимаются проливкой помещений. Пожар тушили 15 спасателей, а также три пожарные машины.