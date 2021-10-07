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Общество7 октября 2021 17:53

Стало известно, когда в Петербург привезут вакцину «КовиВак»

Новая поставка ожидается в конце октября
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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В Петербурге ожидают поставку порядка 12 000 доз вакцины.

В Петербурге ожидают поставку порядка 12 000 доз вакцины.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в скором времени после длительного перерыва ожидается новая поставка вакцины «КовиВак». Об этом «Комсомолке» в четверг, 7 октября, рассказали в городском комитете по здравоохранению.

- Поставка запланирована на конец октября, - сообщили в ведомстве. – Поставка будет небольшой – порядка 12 000 доз. Мы оперативно проинформируем об этом СМИ и горожан.

Как именно будет распределяться вакцина, и можно ли будет на нее записаться (а «КовиВак», напомним, по не до конца проясненным причинам пользуется у россиян в целом и у петербуржцев в частности большой популярностью), пока не известно. К слову, какое-то количество доз «КовиВака» в Северной столице осталось, несмотря на то, что поставки прекратились еще в конце июня. Однако привиться этой вакциной не удастся – на все оставшуюся партию уже сформирована отложенная запись.