Мини-ТЭЦ "Шушары" в Петербурге продают за 65 млн рублей

В Петербурге продают мини-ТЭЦ за 65 миллионов рублей / Фото: РАД

В Санкт-Петербурге выставили на продажу мини-ТЭЦ "Шушары". Теплоэлектростанция находится на 3-м Бадаевском проезде в одноименном поселке Шушары. Продажей объекта занимается Российский аукционный дом.

- Самостоятельный комплекс генерации электро- и тепло- энергии, предназначенный для автономного обеспечения как собственных производственных нужд, так и нужд ближайших потребителей, предоставляющий возможность получить независимость от ресурсных монополистов и не учитывать факторы изменения городских тарифов, на тепло- и электро- снабжение при финансовом планировании деятельности, обеспечить бесперебойность снабжения, - говорится в описании мини-ТЭЦ.

Такая станция способна обеспечивать тепло и электроэнергией промышленные здания, а также логистические центры. Стартовая цена за ТЭЦ - 65 миллионов рублей.