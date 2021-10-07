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Общество7 октября 2021 18:12

Завод по производсву молочных продуктов "Лосево" в Ленобласти приостановил работу

Предприятию грозит банкротство
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Молочный завод «Лосево» в Ленобласти остановил производство из-за угрозы банкротства

Молочный завод «Лосево» в Ленобласти остановил производство из-за угрозы банкротства

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области завод по производству молочных продуктов "Лосево" приостановил работу. Как пишет 7 октября 2021 года издание "Невские новости", компания сама заявила о временных проблемах. Вместе с тем, производству грозит банкротство.

- В арбитражном суде Петербурга в четверг, 7 октября, в 10:40 рассматривалось дело о банкротстве предприятия. А за последние полгода завод стал ответчиком еще как минимум по десяти искам от своих партнеров, - пишет издание.

Заявлений о том, что продукция компании может исчезнуть, производитель не делал. О приостановке работы завода стало известно после того, как один из петербуржцев поинтересовался на официальной странице производителя, почему не работает их лавка на Среднем проспекте В.О.

Добавил, что производство по признанию компании банкротом было прекращено.