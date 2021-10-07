Ангела Любашинского сада Петербурга укутали в шарф

Босоногому ангелу в Любашинском саду одели красный шарф / Фото: Ирина Самойленко

Жители Санкт-Петербурга решили позаботиться об ангеле в Любашинском саду и укутали его в шарф. Маленькая бронзовая скульптура - часть украшения фонтана. Он сидит на скамейке и радует местных жителей. Фотографии ангела с красным шарфом стали появляться в социальных сетях на страницах горожан в начале октября 2021 года.

- Людей в сквере совсем мало и только одиноко сидит на одной из четырёх скамеечек беседки босоногий ангел. Красиво и необычно выглядит беседка с открытым куполом в виде веток деревьев с листьями. По замыслу автора эта скульптура объединяет звуки города и звуки природы, - поделилась впечатлениями от своей недавней прогулки петербурженка.

Шарф на Любашинском ангеле красный. По всей видимости, ветер его переодически развязывает, поэтому на от фотографии к фотографии он каждый раз завязан по разному.

Традицию утеплять ангелов в Петербурге начали гости Измайловского сада, где "живет" еще один ангел. Автором обеих скульптур является Роман Шустров, который погиб от коронавируса. По его эскизу был создан памятник врачам, погибшим от ковида.