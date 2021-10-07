Более 1,2 млн жителей Петербурга привились от гриппа

Более 1,2 миллиона петербуржцев иммунизированы от гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала осени от гриппа привились более 1,2 миллионов человек. Об этом 7 октября 2021 года рассказали в Смольном. Среди привившихся 145 тысяч детей, четыре тысячи беременных петербурженок, а также 270 тысяч человек, которые имеют хронические заболевания.

- Сейчас наступает время сезонных инфекций и гриппа. Защититься от него можно лишь с помощью прививки. С учетом сохраняющихся рисков распространения COVID-19 крайне важно, чтобы петербуржцы были привиты не только от коронавируса, но и от гриппа, - рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Вакцинация от гриппа проходит во всех городских поликлиниках. Также работают 60 мобильных бригад, которые вакцинировали порядка 72 тысяч человек.

Кроме того, в Петербурге проходит иммунизация против полиомиелита детей в возрасте до пяти лет, которые не были привиты вовремя. До 1 декабря планируется привить и ревакцинировать более восьми тысяч маленьких горожан.