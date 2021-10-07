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Общество7 октября 2021 19:17

Петербуржец продает книгу Сталина с его автографом за 20 тысяч рублей

Издание, по его словам, принадлежит его знакомому
Агния ПЕРОВА
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Петербуржец выставил на продажу книгу Сталина с его подписью. Фото: avito.ru.

Петербуржец выставил на продажу книгу Сталина с его подписью. Фото: avito.ru.

Житель Петербурга выставил на продажу на одной из электронных площадок книгу Иосифа Сталина «Вопросы ленинизма» с его автографом за 20 тысяч рублей. И это уже со скидкой. Первоначальная цена была 45 тысяч рублей.

Подписана она так: «товарищу Сорокину! Верному ленинцу, продолжателю моего дела. И. Ст». Как утверждает автор объявления, издание находилось на фронте, есть отметка полевой почты.

- Книга знакомого, у него дед партийным работником был. Фамилия Чудинов, - рассказал корреспонденту «КП» продавец.

На вопрос, почему такая небольшая стоимость за столь необычную вещь, продавец ответил: нет официального подтверждения подлинности подписи. Для этого нужна оценка экспертов, а она может вылиться в немаленькие деньги.