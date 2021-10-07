Волонтеры занялись реставрацией «беседки Немца» из фильма «Брат»

Волонтеры оплатили проект реставрации «беседки Немца» из фильма «Брат» Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Весной 2021 года студенты-волонтеры СПбГУ начали сбор средств на реставрацию, пожалуй, самого захоронения на Смоленском лютеранском кладбище. Обратив внимание на удручающее состояние склепа, более известного как «беседка Немца» из «Брата» и заручившись поддержкой Комитета по охране памятников, будущие реставраторы начали искать деньги. Координатор проекта Валерия Ефремова поделилась с «Комсомолкой» результатами работ за полгода.

- Через различные краундфайдинговые платформы мы собрали 400 000 рублей. Этих денег хватило на оценку состояния склепа, замеры, чертежи и разработку проекта реставрации, которая пока находится в процессе, - рассказала Валерия Ефремова.

Непосредственно к самим работам реставраторы планируют приступить весной 2022 года. Для этого могут потребоваться дополнительные средства.

Добавим, что склеп фон Бекмана имеет охранный статус.