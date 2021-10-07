КДК РФС не отменил красную карточку форварда «Зенита Сердара Азмуна в матче с «Сочи»

Сердар Азмун все-таки пропустит игру с "Арсеналом" из-за красной карточки, признанной справедливой. Фото: ФК "Зенит"

В контрольно-дисциплинарном комитете РФС решили не наказывать дополнительно форварда «Зенита» Сердара Азмуна, влетевшего ногой во вратаря «Сочи» Сослана Джанаева. Напомним, тогда сине-бело-голубые проиграли гостям со счетом 1:2. Иранца удалили с поля в конце первого тайма. КДК посчитал красную карточку справедливой и не стал ее отменять.

- Нападающий сине-бело-голубых был удален на 42-й минуте домашнего матча против «Сочи». Таким образом, Азмун пропустит предстоящую игру «Зенита» с тульским «Арсеналом», - сообщили в пресс-службе петербургского клуба, сопроводив это грустным смайликом.

Добавим, что «Зенит» лидирует в чемпионате России с отрывом в 4 очка от ближайшего преследователя – «Динамо». Потеря Азмуна на один матч может оказаться несущественной, ведь в последнее время раззабивался Артем Дзюба.