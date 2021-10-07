Пассажирка «Киа» получила тяжелые травмы в ДТП с «Порше» в Павловске

"Киа" столкнулся с "Порше" в Павловске, есть пострадавшая. Фото: vk.com/avtpushkin

Жуткое ДТП с участием «Киа» и «Порше» произошло на Садовой улице в Павловске. Сообщения об аварии начали появляться днем в группе «Авто Пушкин» во «Вконтакте». Очевидцы писали, что в ДТП есть погибшие. Как уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и ЛО, столкновение автомобилей было серьезное, но обошлось без смертей. Судя по фотографиям с места, кроссовер слегка «взобрался» на легковушку. Обе машины изрядно побиты.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/avtpushkin

- В 15:00 у дома №20 на Садовой улице в городе Павловск произошло столкновение автомобилей «Порше» и «Киа». В результате ДТП 24-летняя пассажирка автомобиля «Киа» получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в медицинское учреждение, - рассказали «КП-Петербург» в Главке.

Добавим, что судить о виновных в ДТП пока рано. Полиция проводит проверку по факту происшествия.