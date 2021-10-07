У олимпийской чемпионки из Петербурга хакеры украли страницу в Instagram

Лилия Ахаимова завоевала золотую медаль в Токио в составе Российской сборной по спортивной гимнастике. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова лишилась своей страницы в Instagram. Страницу 24-летней спортсменки взломали, где было больше 10 тысяч подписчиков, которые значительно прибавились после ее победы в Токио. Аккаунт не только взломали, но и еще заблокировали. Девушке пришлось поменять номер телефона.

- Современные технологии сыграли со мной злую шутку. Сейчас много мошенников и хакеров. Вот и мою страницу взломали, - призналась девушка «Комсомолке».

Еще один спортсмен из Екатеринбурга подвергся хакерским атакам после Олимпиады в Токио. Тхэквондиста Михаила Артамонова накануне взломали в Instagram. Но доступ к аккаунту удалось быстро вернуть.

Напомним, Лилия Ахаимова завоевала золотую медаль в Токио-2020, выступая за сборную России по спортивной гимнастике.