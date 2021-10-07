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Общество7 октября 2021 20:33

Жители Петроградки раскритиковали укладку брусчатки на набережной Карповки

Речь об углу набережной и проспекта Медиков, где работы пока не завершили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы усомнились в качестве благоустройства набережной Карповки. Фото: facebook.com/groups/pdiaspora / Алексей Крылов

Петербуржцы усомнились в качестве благоустройства набережной Карповки. Фото: facebook.com/groups/pdiaspora / Алексей Крылов

Жители Петроградского района раскритиковали качество укладки брусчатки у реки Карповки. Напомним, новое общественное пространство создают на углу набережной и проспекта Медиков, где часто можно встретить толпы людей, стоящих в очереди на концерты. Петербуржец Алексей Крылов опубликовал в группе «Петроградская диаспора» в Facebook фотографии с места, где видны огрехи в качестве благоустройства.

А вот и главный виновник возмущения горожан. Фото: facebook.com/groups/pdiaspora / Алексей Крылов

А вот и главный виновник возмущения горожан. Фото: facebook.com/groups/pdiaspora / Алексей Крылов

- Заканчивают реконструкцию скверика! Как всегда отличная идея и феерическое исполнение, - пишет мужчина.

Петербуржец пожаловался на качество работ на городской портал, где ему пообещали взяться за решение проблемы. Кроме этого местные жители усомнились в необходимости установления на набережной фигур, отдаленно напоминающих зебр, если смотреть на инсталляции под нужным углом.