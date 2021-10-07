Водный кольцевой маршрут в Петербурге перевез за все время 2800 человек

По «Невскому маршруту» курсировали три судна, которые останавливались у шести причалов на Неве. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Невский маршрут» в Петербурге по Неве за полтора месяца существования перевез 2800 пассажиров. Как рассказали в Комитете по транспорту города, проект был экспериментальным и его планируют продолжить в следующем сезоне.

- 690 билетов пассажиры использовали для поездки по маршруту целиком, то есть полный круг, остальные 2119 - для поездок «по отрезкам». По Маршруту курсировали 3 однопалубных пассажирских судна, по расписанию с интервалом 30 минут. Маршрут не работал только три дня, когда были плохие погодные условия, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга

По «Невскому маршруту» курсировали три судна, которые останавливались у шести причалов на Неве. Водный маршрут был не только туристическим, но и альтернативным общественным транспортом. Самыми популярными остановками был причал «Адмиралтейский» и «Кунсткамера». Билет стоил от 100 рублей за отрезок и 700 за полный круг.