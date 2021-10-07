Жители Петербурга подняли шум из-за закрытой площадки для выгула собак на Васильевском острове / Фото: Администрация Василеостровского района

Самая большая площадка выгула собак открылась 6 октября на Морской набережной напротив дома 31, к. 1. Правда счастье жителей квартала и их четвероногих друзей оказалось недолгим. На следующий день калитку заперли на замок. В социальных сетях местные жители поспешили обвинить во всем чиновников, мол провели открытие в срок, а потом закрыли что-то доделывать.

- Теперь осталось только в "Зенит" переименовать. - пишут возмущенные петербуржцы. - Это, наверное, тестовое открытие, а потом будет торжественное с шариками, а затем уже для всех.

Однако, сотрудники в районной администрации сами оказались удивлены появлению замка.

- Кто-то повесил без согласования замок на калитку кинологической площади. Узнав об попросили подрядчика срезать замок, - сообщили в администрации.

В пресс-службе добавили, что запертая калитка, скорее всего стала результатом чей-то шутки и выразили надежду, что подобное больше не повторится и все желающие впредь смогут свободно пользоваться площадкой для выгула собак.