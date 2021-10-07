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Общество7 октября 2021 20:53

Жители Петербурга отправили более сотни жалоб на фальсификации выборов УК

Сервис работает в тестовом режиме, но им уже активно пользуются
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы направили в Смольный более сотни жалоб на фальсификацию выборов управляющей компании.

Петербуржцы направили в Смольный более сотни жалоб на фальсификацию выборов управляющей компании.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга сообщила о том, что горожане пожаловались более сотни раз на фальсификации решений об их участии в выборах управляющей компании. В Смольном подчеркивают, что речь об обращениях, собранных за минувшую неделю. Соответствующий сервис для жалоб появился в известном портале «Наш Санкт-Петербург», помогающий решить коммунальные проблемы.

- Сервис доступен по ссылке: https://gorod.gov.spb.ru/report-uk/ и работает в режиме тестовой эксплуатации. Благодаря этой форме горожане могут оперативно обратиться в орган жилнадзора и проинформировать о нарушении их прав для принятия инспекцией решения при смене управляющей организации или выборе способа управления, - поясняют в пресс-службе Жилинспекции.

Добавим, что для отправки жалобы необходимо иметь аккаунт на сайте «Госуслуг». При этом учетную запись нужно подтвердить.