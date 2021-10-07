«Метрострой Северной столицы» принял на работу 2,5 тысячи сотрудников обанкротившегося предшественника

"Метрострой Северной столицы" принял на работу 72% работников старого "Метростроя". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В «Метрострой Северной столицы» перешли на работу 2,5 тысячи сотрудников компании-предшественника. Напомним, «оригинальный» «Метрострой» обанкротился. Вместо него пришла компания по возведению подземки, подконтрольная Смольному и крупному банку. Власти обещали, что переманят всех рабочих с сохранением их зарплат и должностей.

- АО МССС за 11 дней принял 2510 сотрудников. К 7 октября 72% работников ОАО «Метрострой» подписали трудовые договора с новой компанией, - сообщили в пресс-службе новых строителей подземки Петербурга.

Напомним, метрополитен в Северной столице получит минимум 12 станций к 2032 году. А «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся вторыми вестибюлями.