Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскивают вторую неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге вторую неделю разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге вторую неделю ищут пропавшую 15-летнюю девочку. От школьницы нет вестей с 30 сентября. К ее поискам подключились не только спасатели, но и волонтеры отряда «ЛизаАлерт», распространившие ориентировку на подростка.

- Приметы ребенка: рост 164 сантиметра, нормального телосложения, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза. Была одета в черную кофту с капюшоном, черные джинсы и белые полуботинки. С собой был бордовый рюкзак, - сообщается в ориентировке на девочку.

Ориентировка на ребенка. Фото: "ЛизаАлерт"

По информации источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, девочка училась дистанционно в одной из школ Павловска. В полицию заявила мать подростка. По ее словам, дочь ранее уже уходила из дома, она состоит на учете. Еще из примет девочки – картавость, пупочная грыжа, а также родимые пятна на затылке. Если вам что-то известно о местонахождении подростка, то сообщить об этом можно по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.