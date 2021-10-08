Администрация Невского района Петербурга выделит 40 млн рублей на бомбоубежище под школой

Бомбоубежище за 40 млн рублей обустроят под петербургской школой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Невского района Санкт-Петербурга выделяет почти 40 млн рублей на обустройство бомбоубежища под школой №327, что находится на улице Ткачей. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Подрядчика должны определить в первой декаде ноября. На работы дается чуть больше года, бомбоубежище и подвал школы должны быть готовы к 10 декабря 2022-го.

- Виды работ: Внутренние работы по подвалу, ремонт бомбоубежища, гидроизоляция существующих стен подвала и фундаментов, уборка мусора, - говорится в ресурсной ведомости из большого багажа документации.

Добавим, что деньги пойдут из городского бюджета. Само бомбоубежище находится в здании школы по адресу: улица Ткачей, д. 9, лит.А.